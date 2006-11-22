Литвин відмовився купувати квиток на ”Титанік”

Лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН вважає, що всі нові політичні проекти влади будуть приречені.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН, коментуючи вчорашні слова Президента України про об’єднання демократичних сил.

За його словами, його партія не братиме участі в цьому проекті. „Народна партія не буде собі купувати квиток на Титаник”, - сказав В.ЛИТВИН, додавши, що, знаючи можливості, і головне, знаючи результати, якими обертаються всі ініціативи з цього приводу немає сенсу це робити. „Штучно нічого не можна створити – це має визріти в суспільстві, а в надрах суспільства це не може визріти, оскільки люди розчаровані у владі і вже ніколи не будуть відповідати їй взаємністю на заклики створити політичну силу, яка буде будувати майбутнє. Люди добре бачать, що влада добре влаштувалася у нашому невиразному сьогоденні”, - наголосив лідер Народної партії.

Він вважає, що неможливий процес об’єднання й з ініціативи „з низів”. На думку В.ЛИТВИНА, це є наслідком розчарування й інертності суспільства. „Тим більше у нас політики діють за принципом: сьогодні щось проголосити адміністративно, а завтра вже завоювати владу, а потрібне терпіння і величезна робота”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, учора в інтерв’ю трьом українським телеканалам Президент України В.ЮЩЕНКО сказав, що виступає за консолідацію демократичних сил на базі нового політичного проекту.