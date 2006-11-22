Відбудеться перший публічний суд над помаранчевими та синьо-білими

Художньо-мистецька акція “Перший публічний суд над помаранчевими та синьо-білими” відбудеться 23 листопада о 12-00 перед Українським домом на Європейській площі у формі перформенс-плакату, під час якої автор доступними засобами та формами протестуватиме проти передчасного “бронзовіння голів та самоідолізації політиків”. Автор акції - український концепт-художник Володимир Кауфман.

Прес-конференція на тему: “Художньо-мистецька акція “Перший публічний суд над помаранчевими та синьо-білими” відбудеться в УНІАН о 13.00. Учасники: публіцист Володимир Павлів, письменник Юрій Винничук, концепт-художник Володимир Кауфман. Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал)..