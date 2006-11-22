Гриценко знає, у кого і чому слина тече

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО називає політичним замовленням заяву Головного контрольно-ревізійного управління про бюджетні порушення у відомствах у сфері державних закупівель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні під час розширеного засідання уряду.

«Це замовлення тих людей, у яких слина тече, щоб дістати доступ до ресурсів Міноборони, яких не цікавлять соціальні питання і реформування Збройних Сил», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

При цьому він зазначив, що до його приходу у відомство, а саме в 2003-2004 роках, державні закупівлі в оборонній сфері проходили взагалі без тендерних процедур. «Замість того щоб сказати спасибі, вони мене клюють, що ми почали проводити тендери», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, упродовж останнього місяця КРУ, Генпрокуратура України і Рахункова палата поширили інформацію про численні порушення у сфері реалізації надлишкового майна керівництвом Міноборони.

Зокрема, 10 листопада голова Головного контрольно-ревізійного управління Петро АНДРЄЄВ заявив про порушення в системі Міністерства оборони України.

«Виявлено велику кількість порушень, пов`язаних із будівництвом житла для військових, господарською діяльністю у військових містечках і відчуженням земельних ділянок», - сказав П.АНДРЄЄВ.

За його словами, виходячи з результатів перевірки, КРУ має намір запропонувати уряду України створити спеціальний орган, до функцій якого входитиме управління господарською діяльністю Міноборони.

Сьогодні на засіданні уряду П.АНДРЄЄВ заявив про порушення Міністерством оборони України законодавства про державні закупівлі в 2005 році на 73,8 млн. грн.

Зокрема, він повідомив, що в 2005 році Міноборони уклало державні контракти за оборонним замовленням без дотримання тендерних процедур на загальну суму 73,8 млн. грн.

Крім того, П.АНДРЄЄВ повідомив, що Міноборони припустилося також ряду порушень у сфері держзакупівель при забезпеченні галузевих програм, що призвело до незаконного використання 5,1 млн. грн. бюджетних коштів.

П.АНДРЄЄВ також додав, що в 2005 році Міноборони перевищило бюджетні асигнування за програмою утилізації боєприпасів на суму 20,9 млн. грн.