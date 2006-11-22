Тимошенко у Брюсселі розмазує Януковича

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО розглядає перебування Віктора ЯНУКОВИЧА при владі як “тимчасове загострення хвороби перед одужанням” і запевняє, що “демократичні сили винесли урок зі своїх помилок”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час дискусії на позачерговому засіданні Делегації ЄС у Комітеті міжпарламентського співробітництва між Україною та ЄС в Брюсселі.

Виступаючи на цьому засіданні, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що перебування В.ЯНУКОВИЧА при владі «можна розглядати лише як тимчасове загострення хвороби перед одужанням організму».

Зокрема, вона торкнулася політики нинішнього уряду щодо вступу України до Світової організації торгівлі.

За її словами, уряд В.ЯНУКОВИЧА штучно створює перешкоди для вступу України до СОТ в терміни, які були визначені Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як заявила Ю.ТИМОШЕНКО, “здійснюється певний бартер з силами, які не зацікавлені у швидкому вступі України до СОТ”. Так, з російського боку нам пропонуються енергоносії, а ми - з українського боку - синхронізацію вступу до СОТ з Росією.

Лідер БЮТ заявила, що її політична сила рішуче виступає проти такої політики. “Ми переконані, що темпи вступу України до СОТ мають бути такими, як їх було заплановано після приходу до влади демократичного Президента та демократичних сил”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що питання вступу до СОТ буде головним тестом, який має пройти уряд В.ЯНУКОВИЧА для визначення того, рухаємось ми у вірному напрямку до демократії, чи в зворотньому.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що європейська спільнота підтримає Україну в цей важкий період так, як підтримала її під час Помаранчевої революції.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО прибула до Брюсселя, де проведе ряд зустрічей як лідер опозиції. Вчора відбулася її зустріч з Комісаром ЄС із зовнішніх відносин Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, також лідер БЮТ має зустрітися з Верховним представником ЄС Хав’єром СОЛАНОЮ, з головою групи соціалістів Європарламенту Мартіном ШУЛЬЦОМ і президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ.

У ході візиту Ю.ТИМОШЕНКО виступить у Центрі європейської політики (EPC) з доповіддю: «Україна, чи залишиться майбутнє помаранчевим?».