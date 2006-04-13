Подружжю шпигунів з Волині дали 4,5 року. Кожному

На Волині заcуджено польських військових шпигунів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ у Волинській області, зокрема, 7 квітня військовий суд Київського гарнізону засудив волинян - старшого офіцера Збройних сил України Олега ГРИЖЕНКА та його дружину Людмилу (військовослужбовець за контрактом), - шпигунську діяльність яких на користь Польщі було викрито і припинено. Подружжя позбавили волі на 4,5 року.

Під час операції працівники контррозвідки СБУ перехопили дискету з інформацією, яка має гриф «таємно», і її розголошення могло б завдати значної шкоди обороноздатності України, зазначила секретар прес-служби УСБУ в Волинській області Галина САВІНСЬКА.

Як встановило слідство, подружжя було завербовано військовою розвідкою Республіки Польща. За її завданням подружжя збирало і передавало за грошову винагороду відомості з військової тематики, що становлять державну таємницю та інформацію конфіденційного характеру, зазначила Г.САВІНСЬКА.