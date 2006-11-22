Від чого залежить успіх нового політичного проекту

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що новий політичний проект може бути успішним, за умови об’єднання в ньому всіх молодих, харизматичних політиків.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН коментуючи вчорашні слова Президента України про об’єднання демократичних сил у новий політичному проекті.

В.КАРАСЬОВ думає, що передумовою створення нового проекту має бути низова ініціатива людей. „Тоді він є реальним”, - сказав політолог. За його словами, чи будуть ці передумови реалізовані в повномасштабний демократичний проект, залежитеме від того, яка буде обрана стратегія, технологія, етапи побудови цього проекту. Його реалізація також залежатиме від того, як низова ініціатива буде поєднана з „лідерським пулом”, що стоятиме у витоків цього проекту. „Якщо до цього проекту будуть долучені такі харизматичні, молоді, енергійні політики як Юрій ЛУЦЕНКО, Тарас СТЕЦЬКІВ, Руслан КНЯЗЕВИЧ, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, то такий проект може уособлювати вихід на політичну сцену нового політичного покоління. І не в розчиненому вигляді в старих великих політичних партіях, де багато хто з них загубився, а саме як самостійне політичне покоління, яке може зробити виклик старій політичній еліті, котру суспільство вже давно переросло”, – наголосив політолог.

На його думку, також дуже важливим буде, як ідейно спозиціонувати новий політичний проект. В.КАРАСЬОВ підкреслив, що це має бути загально демократичний проект, який об’єднає в собі і соціальну і ліберальну складову, і ліву і праву, і патріотичну, і демократичну ідеї. „Це не може бути вузький, нішовий формат”, - наголосив політолог. Проект має об’єднати в собі всі напрямки вирішення актуальних для суспільства завдань. „Тому важливо, щоб лідерський пул, який формується під новий політичний проект, складався із знакових персон, політиків, які уособлюють той чи інший ідейний, ідеологічний і політико-економічний напрямок. Наприклад, якщо Ю.ЛУЦЕНКО може асоціюватися з ліво-центристською, соціальною і антикорупційною складовою політики, А.ЯЦЕНЮК з ліберально економічною, В.КИРИЛЕНКО з гуманітарно-патріотичною політикою... кожен з них буде магнітом, до якого будуть тягнутись відповідні електоральні прошарки суспільства”, - сказав В.КАРАСЬОВ.

Політолог вважає, що багато чого залежатиме також від того, як розвиватимуться відносини сьогоднішнього керівництва „Нашої України” та БЮТ з цим „новим пулом” лідерів.

„Якщо між ними буде точитися конкуренція, то це буде взаємна гра на програш... за цим буде із задоволенням спостерігати антикризова коаліція та інші політичні сили, якщо вони домовляться про координацію дій, а потім і про консолідацію на базі загальної демократичної платформи, тоді цей проект матиме право не тільки на життя, і може бути політично успішним, а й оновить і змінить українську політику”, – наголосив В.КАРАСЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, учора в інтерв’ю трьом українським телеканалам Президент України В.ЮЩЕНКО сказав, що виступає за консолідацію демократичних сил на базі нового політичного проекту.