Тимошенко виконує функції Януковича?

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО фактично виконує функції уряду України в переговорах з євроспільнотою про політику поглибленого сусідства.

Таку думку висловив народний депутат, керівник зовнішньополітичного департаменту БЮТ Григорій НЕМИРЯ, коментуючи УНІАН візит Ю.ТИМОШЕНКО до Брюсселя.

На його переконання, візит Ю.ТИМОШЕНКО до Брюсселя є надзвичайно успішним, вона зустрічається з очільниками як Єврокомісії, так і Європарламенту.

Г.НЕМИРЯ нагадав, що Ю.ТИМОШЕНКО виступила з програмною промовою у Центрі європейської політики «Україна, чи залишиться майбутнє помаранчевим?», у якій висловила думку, що реванш недемократичних сил України є тимчасовим, і Україна зможе повернутись до демократичного курсу.

За словами Г.НЕМИРІ, в ці дні в Європарламенті обговорюється можливість упровадження політики поглибленого сусідства, і дуже важливо, що Ю.ТИМОШЕНКО виступила на засіданні двох ключових комітетів, причетних до вироблення цієї стратегії, де переконливо доводила можливість єдності демократичних сил в Україні.

Г.НЕМИРЯ вважає, що фактично Ю.ТИМОШЕНКО єдина з українських політиків, хто не святкує річницю Помаранчевої революції, а наполегливо працює, продовжуючи переконувати євроспільноту бути солідарною з Україною в її демократичних зусиллях.

За словами депутата, Ю.ТИМОШЕНКО фактично виконує функцію уряду в поглибленні співпраці з євроспільнотою.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО прибула до Брюсселя, де проведе ряд зустрічей як лідер опозиції. Вчора відбулася її зустріч з Комісаром ЄС із зовнішніх відносин Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, також лідер БЮТ має зустрітися з Верховним представником ЄС Хав’єром СОЛАНОЮ, з головою групи соціалістів Європарламенту Мартіном ШУЛЬЦОМ і президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ.

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Тимошенко фактично виконує функції уряду в переговорах з ЄС про політику поглибленого сусідства, вважає депутат Немиря

Брюссель. 22 листопада. УНІАН. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО фактично виконує функції уряду України в переговорах з євроспільнотою про політику поглибленого сусідства.

Таку думку висловив народний депутат, керівник зовнішньополітичного департаменту БЮТ Григорій НЕМИРЯ, коментуючи УНІАН візит Ю.ТИМОШЕНКО до Брюсселя.

На його переконання, візит Ю.ТИМОШЕНКО до Брюсселя є надзвичайно успішним, вона зустрічається з очільниками як Єврокомісії, так і Європарламенту.

Г.НЕМИРЯ нагадав, що Ю.ТИМОШЕНКО виступила з програмною промовою у Центрі європейської політики «Україна, чи залишиться майбутнє помаранчевим?», у якій висловила думку, що реванш недемократичних сил України є тимчасовим, і Україна зможе повернутись до демократичного курсу.

За словами Г.НЕМИРІ, в ці дні в Європарламенті обговорюється можливість упровадження політики поглибленого сусідства, і дуже важливо, що Ю.ТИМОШЕНКО виступила на засіданні двох ключових комітетів, причетних до вироблення цієї стратегії, де переконливо доводила можливість єдності демократичних сил в Україні.

Г.НЕМИРЯ вважає, що фактично Ю.ТИМОШЕНКО єдина з українських політиків, хто не святкує річницю Помаранчевої революції, а наполегливо працює, продовжуючи переконувати євроспільноту бути солідарною з Україною в її демократичних зусиллях.

За словами депутата, Ю.ТИМОШЕНКО фактично виконує функцію уряду в поглибленні співпраці з євроспільнотою.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО прибула до Брюсселя, де проведе ряд зустрічей як лідер опозиції. Вчора відбулася її зустріч з Комісаром ЄС із зовнішніх відносин Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, також лідер БЮТ має зустрітися з Верховним представником ЄС Хав’єром СОЛАНОЮ, з головою групи соціалістів Європарламенту Мартіном ШУЛЬЦОМ і президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ.