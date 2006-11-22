Польові командири вийшли на Майдан

Сьогодні близько 16.00 колишні «польові командири» Майдану Юрій ЛУЦЕНКО, Тарас СТЕЦЬКІВ, Микола ТОМЕНКО та Володимир ФІЛЕНКО прийшли на Майдан Незалежності, щоб відзначити другу річницю Помаранчевої революції.

Як передає кореспондент УНІАН, вони підійшли до Головпоштамту, де на одній з колон написані гасла Помаранчевої революції, та поспілкувалися з перехожими.