Янукович загубив п`ятий стовп демократії

Прем’єр-міністр України Віктор Янукович у своєму зверненні "Сім стовпів, що підпирають небо нашої свободи", опублікованому газетою “День” в День Свободи, перерахував для українців "сім стовпів демократії". Але через те, що п’ятий стовп загадково загубився, їх залишилося лише шість.

Першим номером до списку стовпів демократії прем’єр оголосив Партію Регіонів з антикризовими співтоваришами.

“Ми будуємо наше майбутнє на своєрідних геркулесових стовпах, які підпирають небо нашої свободи. Першим із таких позитивів, чи стовпів, я назвав би той факт, що сьогодні усі без винятку політичні сили України сповідують демократичні вартості і сприяють розвитку сталих інститутів демократії. Це найміцніше і найважливіше підпертя "неба нашої свободи". Сповідування демократичних цінностей властиве, зокрема, політичним партіям, які складають основу парламентських фракцій, що утворили більшість у Верховній Раді...”

Серед інших стовпів української демократії прем’єр перерахував: "сплав демократії з політичною стабільністю”, реалізацію “важливих економічних реформ”.

“Продовжуючи логічний ряд стосовно стовпів, які підпирають небо нашої свободи, третім з них я назвав би боротьбу з корупцією, яку ми розпочали рішуче і безповоротно”.

В якості четвертої підпори ЯНУКОВИЧ згадав про “прозорість управління і забезпечення більшої відкритості всієї ділової інфраструктури в Україні шляхом створення надійної правової системи”.

Десь загубивши п’яту точку опертя, прем’єр одразу перейшов до шостої: “повага до власності, її недоторканності”.

Сімка вийшла підкреслено вільнодумною: “Сьомим стовпом нашої свободи, безперечно, є свобода слова”.