Ющенко зустрівся з Костенком і Тарасюком
17:11, 22 листопада 2006Політика
707
Розмова відбулася на прохання лідерів партій
Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч із міністром закордонних справ, головою Народного руху Борисом ТАРАСЮКОМ та головою Української народної партії Юрієм КОСТЕНКОМ.
Як повідомили УНІАН в Офіційному інтернет-представництві Президента України, головною темою розмови були шляхи об`єднання патріотично-демократичних сил України правого спрямування, зокрема можливого злиття УНП та Народного руху.
Зустріч відбулася на прохання лідерів двох партій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter