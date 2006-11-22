Ющенко зустрівся з Костенком і Тарасюком

Розмова відбулася на прохання лідерів партій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч із міністром закордонних справ, головою Народного руху Борисом ТАРАСЮКОМ та головою Української народної партії Юрієм КОСТЕНКОМ. Як повідомили УНІАН в Офіційному інтернет-представництві Президента України, головною темою розмови були шляхи об`єднання патріотично-демократичних сил України правого спрямування, зокрема можливого злиття УНП та Народного руху. Зустріч відбулася на прохання лідерів двох партій.

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