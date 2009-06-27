Ющенко вважає Нашу Україну єдиною ідеологічною партією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає «Народний Союз Наша Україна» єдиною ідеологічною українською партією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на з’їзді партії «Наша Україна», що проходить сьогодні у Києві.

Як приклад В.ЮЩЕНКО сказав: «Блок Юлії Тимошенко – яка ідеологія? Ідеологія одна – добитися влади будь-якою ціною». Президент висловив переконання, що це не політика для України, і додав, що всі інші сьогоднішні політичні сили також не мають стратегії становлення Української держави.

За словами В.ЮЩЕНКА, лише «Наша Україна» опікується цими питаннями.

«Наша місія – показувати, яким чином розбудовувати Українську державу», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що «ми є ідейна партія».