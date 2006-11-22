Міліція зупинила правих біля Верховної Ради

Декілька сотень активістів «Пори», УНА-УНСО та інших правих партій і організацій намагаються підійти до Маріїнського палацу.

Як передає кореспондент УНІАН, вони скандують «Ющенко! Ющенко!», однак міліція зупинила їх біля Верховної Ради.

Зараз у Маріїнському палаці починається офіційний прийом з нагоди Дня Свободи.