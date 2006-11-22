Міліція зупинила правих біля Верховної Ради
17:23, 22 листопада 2006Політика
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У Маріїнському палаці розпочинається офіційний прийом
Декілька сотень активістів «Пори», УНА-УНСО та інших правих партій і організацій намагаються підійти до Маріїнського палацу.
Як передає кореспондент УНІАН, вони скандують «Ющенко! Ющенко!», однак міліція зупинила їх біля Верховної Ради.
Зараз у Маріїнському палаці починається офіційний прийом з нагоди Дня Свободи.
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