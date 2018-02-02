Турчинов: в лавах Збройних сил України буде створено кібервійська

Над цим питанням, окрім РНБО, працюють Служба зовнішньої розвідки і військова розвідка.

В лавах Збройних сил України створять кібервійська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов під час відкриття Центру реагування на кіберзагрози сьогодні в Києві.

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«Сучасна війна неможлива без кіберзахисту і без кібератак. Безумовно, ми розглядаємо, я хочу вам сказати, що в Національному центрі кібербезпеки (РНБО) одне з питань, які ми не так давно розглядали, – це питання, яке доповідав Генштаб щодо створення кібервійськ в лавах ЗСУ», - заявив секретар РНБО.

«Це серйозне питання, ми над цим працюємо, у нас в цьому напрямку працюють і Служба зовнішньої розвідки, і військова розвідка», - додав Турчинов.

За його словами, у захисті країни силові відомства повинні використовувати засоби адекватного реагування.