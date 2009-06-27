Наша Україна зніме київського голову

З’їзд партії «Наша Україна» доручив політраді партії прийняти рішення щодо зміни керівництва київської парторганізації.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене на пропозицію народного депутата, члена партії Ксенії ЛЯПІНОЇ.

Виступаючи на з’їзді, К.ЛЯПІНА зауважила, що сьогодні керівництво київської організації «Нашої України» фактично відірвало від роботи киян - рядових членів партії.

За її словами, з цієї ситуації є вихід, зокрема, відповідно до статуту партії, можна здійснити перереєстрацію київської міської організації.

Тому з’їзд прийняв рішення доручити політраді провести таку перереєстрацію, щоб потім провести конференцію міського осередку і обрати нове керівництво.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня київська міська організація «Нашої України» заявила, що не братиме участі у з’їзді партії.