Ющенко вважає, що НУ переможе й на президентських, й на парламентських

Президент України, політичний лідер «Нашої України» Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що процес відродження партії дозволить перемогти і на президентських, і на парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

Відповідаючи на запитання, які вибори він мав на увазі, коли на з’їзді говорив про перемогу «Нашої України» на виборах – президентські чи парламентські, - В.ЮЩЕНКО сказав: «І те, і те».

За словами Президента, сьогодні відбувається процес консолідації партії, яка пройшла складний період, починаючи з 2005 року, через «цькування її нашими партнерами».

«Сьогодні партія розправляє крила», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що метою є не лише консолідація партії, а й консолідація фракції, яка представляє її у Верховній Раді.

В.ЮЩЕНКО висловив задоволення сьогоднішнім діалогом на з’їзді “Нашої України”. Як сказав Президент, він дозволяє провести «жирну лінію над тим, що було» і рухатись вперед - до перемоги у президентських і парламентських виборах.

Станом на 16.30 розпочалось засідання ради партії “Наша Україна”.