Оніщук переконаний, що його звільнення ініціювала не Тимошенко

Міністр юстиції Микола ОНІЩУК переконаний, що ініціатива про його звільнення не виходила від прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я можу сказати лише одне, що ініціатива щодо цієї кадрової ротації не виходила від прем’єр-міністра», - сказав М.ОНІЩУК. Водночас він відмовився уточнювати, від кого виходила така ініціатива.

Він підкреслив, що спокійно сприймає ситуацію. «По-перше, вона ще не фіналізована, по-друге - це лише питання часу, коли йти міністру», - сказав М.ОНІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Кабінет міністрів України вніс на розгляд парламенту проект постанови Верховної Ради України про призначення членів уряду.

Зокрема, Кабмін пропонує призначити на посаду міністра юстиції України Віктора ШЕМЧУКА.