Політрада «Нашої України» обрала керівництво партії

Главу Секретаріату Президента Віру УЛЬЯНЧЕНКО обрано головою ради партії “Наша Україна”.

Таке рішення було прийнято сьогодні на першому засіданні оновленої ради партії по завершенню VII з’їзду, повідомляє прес-служба “Нашої України”.

Першим заступником голови Ради обрано Володимира МОЙСИКА, заступниками голови - Зіновія ШКУТЯКА та Ярослава ЮЩЕНКА.

Політрада обрала президію, до складу якої увійшли 26 осіб

Також політрада затвердила Романа БЕЗСМЕРТНОГО на посаді голови Центрального виконавчого комітету партії.

Крім того, рада ухвалила рішення про створення комісії для проведення перереєстрації членів Київської міської організації "Нашої України".