Польові командири не збираються опускати руки

Міністр внутрішніх справ України, колишній «польовий командир» Майдану Юрій ЛУЦЕНКО сумнівається, що в Україні в разі необхідності може виникнути ще один Майдан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам в Києві з нагоди другої річниці початку Помаранчевої революції.

«Я не думаю, що можна увійти в річку третій раз», - сказав він, відповідаючи на питання журналістів. Говорячи про сьогоднішню дату, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що «це свято тих людей, які вибороли свободу».

Присутній на зустрічі з журналістами інший «польовий командир» Майдану Микола ТОМЕНКО, говорячи про свої спогади про Помаранчеву революцію, зазначив, що «під час революції кожний робив свою справу. Ці люди – це ті, кого ми хотіли зібрати сьогодні».

«Ми зібрались… Для нас важливо, що нас об’єднало минуле та майбутнє», - зауважив у свою чергу Ю.ЛУЦЕНКО, який обіцяв свого часу зібратися на Майдані з друзями, щоб відзначити чергову річницю революції

Продовжуючи цю тему радник Президента України Тарас СТЕЦЬКІВ додав: «Поки ми всі були разом - ми перемагали». На його думку, «те що ми розпочали на Майдані два роки тому, ми ще не закінчили». «…У нас помаранчевий колір всередині», - сказав він.

Повертаючись до теми Майдану, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що «Майдан – це не технологія, Майдан – це тяга людей».

Продовжуючи його думку, народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК висловив упевненість, «що політики заборгували суспільству…». «Цей день, - додав він, - для того, щоб покаятися перед людьми, але руки опускати не можна».

На запитання журналістів, чому разом з присутніми (Ю.ЛУЦЕНКОМ, М.ТОМЕНКОМ, В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ, М.КАТЕРИНЧУКОМ, Т.СТЕЦЬКІВИМ – УНІАН) це свято не відзначають інші учасники Помаранчевої революції, зокрема лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та голова СПУ Олександр МОРОЗ і чи запрошували їх, політики ухилилися від чіткої відповіді, однак при цьому М.ТОМЕНКО відповів: «Не дивлячись на те, хто що робив останні два роки, ми вважаємо за справу честі зберегти наші відносини… Зібратися і згадати про те, як ми працювали».

Його підтримав і Ю.ЛУЦЕНКО: «… тут зібралися люди, які дійсно робили команду…». «Ми хочемо тут оцим зібранням продемонструвати: для нас неважливо, хто в якій фракції, хто на якій посаді чи без неї. Для нас важливо, що нас об’єднує минуле і майбутнє. Для нас очі Майдану не є пустими словами, тому ми сьогодні тут!», - наголосив він.