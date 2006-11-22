Івченко заплатив за три баби 150 тисяч

Генеральна прокуратура України обвинувачує колишнє керівництво НАК «Нафтогаз України» в численних фінансових порушеннях і нецільовому використанні коштів. Про це журналістам повідомила заступник генерального прокурора Тетяна КОРНЯКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за словами Т.КОРНЯКОВОЇ, керівництво компанії здійснювало нецільові перевитрати на авіаперевезення менеджменту компанії, на фактично не надані консалтингові і юридичні послуги, а також на організацію корпоративних святкових заходів.

Так, за словами заступника генпрокурора, 5 січня ц.р. тодішній керівник компанії Олексій ІВЧЕНКО і екс-глава Міністерства палива і енергетики України Іван ПЛАЧКОВ з дружинами, а також менеджмент компанії з сім`ями на спеціально замовленому літаку ТУ-134 відправилися святкувати Різдво до Івано-Франківської області. Як повідомила Т.КОРНЯКОВА, на ці цілі було витрачено 170 тис. грн.

Крім того, як відзначила Т.КОРНЯКОВА, при організації проведення новорічних свят 2006 року НАК «Нафтогаз України» заплатила одній приватній структурі за оформлення приміщень 800 тис. грн., при цьому за придбання трьох снігових баб було сплачено 150 тис. грн.

Т.КОРНЯКОВА також повідомила, що екс-керівником ДК «Газ України» Олександром БОЛКІСЄВИМ на святкування Нового року було витрачено більше 1 млн. грн., зокрема на фуршет - 350 тис. грн., на оплату послуг фотомоделей, які виступали в ролі Снігуроньок, і на придбання для них костюмів - 54 тис. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а з осені 2002 року і реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.