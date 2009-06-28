У Нашій Україні заяву БЮТ назвали «брудною помстою» Ющенку

Висловлювання деяких депутатів від Блоку Юлії Тимошенко щодо ніби-то причетності Андрія ЮЩЕНКА до інциденту в одному з київських ресторанів – наклеп, спрямований на відволікання уваги від розслідування вбивства на Кіровоградщині, по якому проходить депутат від БЮТ.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві “Нашої України”.

У документі наголошується: “Це брудна помста за те, що Президент України взяв на особистий контроль справу з розслідування вбивства на Кіровоградщині, про що свідчать, зокрема, звільнення керівників Голованівського району та Кіровоградської області і заява, ухвалена на з’їзді «Нашої України»”.

“Наша Україна” наголошує, що “Блок Юлії Тимошенко замість того, щоб дати адекватну оцінку представникові своєї політичної сили, намагається застосувати брудні технології проти сина Президента”.

“Втративши рейтинг внаслідок спроби антиконституційного перевороту та причетності свого депутата до страшного злочину, БЮТ розгорнув брудну кампанію проти своїх опонентів”, - наголошують автори заяви і зазначають: “Зрештою, це не нова практика для представників цієї політичної сили. Але сьогодні вони діють на межі людського цинізму - використовуючи для дискредитації дітей і зачіпаючи найсвятіше – батьківські почуття”.

Відтак «Наша Україна» закликає Блок Юлії Тимошенко застосовувати у політичній діяльності лише цивілізовані методи змагання та припинити використовувати членів сім’ї Президента у передвиборчій боротьбі.

Як повідомляв УНІАН, учора пізно ввечері один з відвідувачів київського ресторану “Козачок” стріляв на стоянці для машин у відвідувачів ресторану з травматичної зброї. За даними деяких ЗМІ, у цій стрілянині брав участь син Президента Андрій ЮЩЕНКО. Проте у Дарницькому райуправлінні міліції УНІАН цю інформацію спростували. “Це якийсь наклеп”, - сказали в міліції.

У райуправлінні міліції зазначили, що на місце інциденту виїжджала міліція, були опитані свідки. За попередніми даними, стріляли з травматичної зброї в повітря. У той же час свідок події К., який побажав залишитися невідомим, повідомив УНІАН, що той, хто стріляв, цілився саме в людей. За словами свідка події, ніхто з відвідувачів не постраждав. Свідок К. також повідомив, що у зв`язку з конфліктом він подав заяву в Дарницький райвідділ міліції. Він також підтвердив, що син Президента не брав участі в стрілянині.