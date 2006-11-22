Ющенко прибув до Маріїнського палацу, Януковича поки немає

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Маріїнського палацу, де відбудеться прийом з нагоди Дня Свободи.

Як передає кореспондент УНІАН, на заході вже присутні голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, деякі урядовці, зокрема міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК, міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, народі депутати, переважно з фракції «Наша Україна”, та декілька депутатів з фракції БЮТ, представники судової гілки влади, голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ, відомі політики, культурні та релігійні діячі. Також лідери деяких позапарламентських політичних сил – голова партії “Реформи і порядок” Віктор ПИНЗЕНИК, лідер фракції Київради Віталій КЛИЧКО та інші.

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ поки не з’явився на прийом.