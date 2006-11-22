Мороз пропонує свою партію для об’єднання демократичних сил

Голова Верховної Ради України, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що СПУ може стати центром об’єднання демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на офіційному прийомі в Маріїнському палаці, присвяченому Дню Свободи.

Коментуючи вчорашню заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо створення нового політичного проекту, О.МОРОЗ зазначив, що спочатку треба розібратись, яке значення вкладається в поняття демократичні сили. «Соціалістична партія завжди була демократичною силою з часу її створення, таким чином вона може об’єднувати всіх», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, учора в інтерв’ю трьом українським телеканалам Президент України В.ЮЩЕНКО сказав, що виступає за консолідацію демократичних сил на базі нового політичного проекту.