Катеринчук створює нову партію

Народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК закликає громадськість приєднуватися до нової демократичної партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні увечері, виступаючи на Майдані Незалежності в Києві, де зібралося близько 1,5 тис. осіб з нагоди другої річниці Помаранчевої революції.

Звертаючись до присутніх, М.КАТЕРИНЧУК закликав: «Я прошу вас приєднатися до нової партії демократичного спрямування, яка має на меті приєднання України до Європейського Союзу». «Ви маєте сьогодні сказати, - продовжив він, - все що думаєте і поставити завдання політикам».

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, він вийшов з «Нашої України», оскільки в неї немає демократії, і це не є партія Майдану». Крім того, він наголосив, що виступає й виступав проти створення широкої коаліції.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада М.КАТЕРИНЧУК заявив про вихід з партії «Народний Союз Наша Україна».

М.КАТЕРИНЧУК повідомив, що має намір зайнятися будівництвом політичної партії, яка за економічними переконаннями буде правою, ліберальною. Він має намір запропонувати приєднатися до нової партії Руслану КНЯЗЕВИЧУ, Юрію ЛУЦЕНКУ, Арсенію ЯЦЕНЮКУ, Тарасу СТЕЦЬКІВУ.