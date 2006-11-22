Солана зустрівся з Тимошенко

Верховний представник ЄС Хав’єр СОЛАНА розраховує на те, що Україна невідступно рухатиметься вперед у своєму демократичному розвитку, маючи перед собою стратегічну мету - вступ до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Х.СОЛАНА заявив на початку зустрічі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО сьогодні в Брюсселі.

Зокрема, він зазначив: «Ми розраховуємо, що Україна якісно виконає свою роботу з впровадження демократичних стандартів, а ЄС завжди буде поруч”.

“Україна була і залишається важливою для ЄС країною”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО прибула до Брюсселя, де проведе ряд зустрічей як лідер опозиції. Вчора відбулася її зустріч з Комісаром ЄС із зовнішніх відносин Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, також лідер БЮТ має зустрітися з головою групи соціалістів Європарламенту Мартіном ШУЛЬЦОМ і президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ.

У ході візиту Ю.ТИМОШЕНКО виступила в Центрі європейської політики (EPC) з доповіддю: «Україна, чи залишиться майбутнє помаранчевим?» та взяла участь в дискусії на позачерговому засіданні Делегації ЄС у Комітеті міжпарламентського співробітництва між Україною та ЄС в Брюсселі.