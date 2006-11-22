Ющенко: наша дорога є незворотною

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що курс України на демократію є незворотним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прийомі в Маріїнському палаці з нагоди Дня Свободи.

Він привітав присутніх з великим для України святом – Днем Свободи.

Президент наголосив, що два роки тому українці здійснили революцію не лише на вулицях і майданах, а й у своїх душах і серцях. «Я з приємністю вітаю в цій залі кожного, хто мав причетність до нашої спільної перемоги, утвердження в Україні свободи», - наголосив Президент. Він підкреслив, що одним з його переконань є те, що сьогоднішнє свято належить всій Україні, всім українським громадянам, незалежно від їх поглядів. «В цьому дні присутній дух нашої боротьби за незалежність і свободу упродовж багатьох століть. День Свободи об’єднує нас і водночас закладає зв’язок між нашим часом і найближчими злетами українських національних змагань», - підкреслив Президент.

Він підкреслив, що українці є нацією вільних людей. «Свобода - як чисте повітря усвідомлюєш і відчуваєш її тільки лише, якщо її бракує», - підкреслив глава держави. В.ЮЩЕНКО сказав, що пишається тим, що Україна сьогодні по праву належить до числа вільних народів світу. Він зауважив, що пам’ятає як захоплювався світ мирними подіями на українському майдані. «Наш народ дав світові унікальний приклад шляхетного і переможного повстання за свободу», - підкреслив він. Він від імені українського народу висловив вдячність міжнародній спільноті за підтримку вибраного Україною курсу. «Світ підтримав нас і ця підтримка додає нам сили для оновлення і відродження України», - підкреслив Президент. За його словами, в дні Помаранчевої революції наша держава визначила демократичний шлях. «Сьогодні ми йдемо ним, долаючи перешкоди і наша дорога є незворотною. Я, як глава держави, підтверджую незмінність курсу національних демократичних і ліберальних реформ. Кажу це твердо і однозначно – повернення назад не буде. Народ стоїть на сторожі своєї свободи», - підкреслив Президент. Він підкреслив, що багатьох українців і друзів України за кордоном помаранчеві події назавжди залишаться яскравим і теплим спогадом. Він підкреслив, що «сила та енергія цих днів зміцнює наші сили. Ми вміємо перемагати і досягати успіху».