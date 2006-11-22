Щуфрич хоче, щоб Москаль розповів, де він був 22 листопада 2004 року

Депутати Верховної Ради Криму - представники Соціал-демократичної партії України (об`єднаної) вважають, що постійний представник Президента України в АРК Геннадій МОСКАЛЬ повинен почати люстрацію з самого себе.

Так, коментуючи сьогодні в Сімферополі кореспонденту УНІАН пропозицію постпреда Президента провести люстрацію депутатів ВР АРК, перший заступник голови СДПУ(о), кримський парламентарій Нестор ШУФРИЧ сказав, що Г.МОСКАЛЬ спершу має розповісти громадськості про своє минуле. "Хай розповість, де він був 22 листопада 2004 року. А я можу розповісти, де він був, і йому буде дуже неприємно перед його помаранчевими друзями, - заявив перший заступник голови СДПУ(о). - Тобто, якщо ми почнемо розказувати, де він був у дні Помаранчевої революції, кого про що він благав, то я думаю, що Геннадій Геннадійович про люстрацію забуде". Н.ШУФРИЧ також зазначив, що він "проти люстрацій у принципі".

Колега Н.ШУФРИЧА по партії - лідер Кримської організації СДПУ(о), депутат ВР АРК Юхим ФІКС додав, що в сучасному світі люстрація неактуальна, і вона "не найкраща якість". "Я думаю, потрібно йому (Г.МОСКАЛЮ - УНІАН) повернутися в події давньої історії в Іспанії. Ось звідти потрібно починати. У сучасному світі люстрація - це, напевно, не найкраща якість", - заявив лідер кримських есдеків.

Ю.ФІКС підтримав пропозицію Н.ШУФРИЧА і сказав, що якщо Г.МОСКАЛЬ почне люстрацію з самого себе, то він наслідуватиме його приклад. "Потрібно почати з себе - хай він розповість, де він був, чим він займався, а коли він розповість, я слідом за ним піду", - пообіцяв Ю.ФІКС.

Як повідомляв УНІАН, постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Г.МОСКАЛЬ запропонував провести люстрацію депутатів Верховної Ради Криму. На думку постпреда Президента, у ВР Криму необхідно створити спеціальну комісію, яка б організувала люстрацію депутатського корпусу, а відомості про цікаві моменти біографії народних обранців надала б кримській громадськості.