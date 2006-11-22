Лідер донецької облорганізації НСНУ: не вважаю 22 листопада святом

Лідер донецької облорганізації партії "Народний союз «Наша Україна» Антон КЛИМЕНКО заявляє, що для нього День Свободи – це "свято із сльозами на очах". Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"Особисто для мене сьогоднішній день, друга річниця Помаранчевої революції - це свято із сльозами на очах. По суті, я не вважаю сьогоднішній день святом", - зазначив А.КЛИМЕНКО.

За його словами, "помаранчеві" політики за два роки не виконали своїх обіцянок, даних народу на Майдані, чим обдурили надії учасників революції.

Одночасно А.КЛИМЕНКО вважає, що 22 листопада все одно є урочистим днем, оскільки, на його думку, саме Помаранчева революція покінчила із "вседозволеністю влади" і привела до багатьох позитивних змін.

"Я упевнений, що, якби Майдану в історії нашої країни не було, ось та вседозволеність влади, яка панувала досить довгий період, залишившись безкарною, придбала б колосальний масштаб свого розвитку, і ми одержали б стабільність кладовища і абсолютну відсутність демократичного розвитку", - сказав А.КЛИМЕНКО.