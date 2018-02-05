Зубко визнав, що уряд може вдатися до "примусового" об’єднання громад

Особлива увага буде приділятись громадам Київщини, що тримаються за дорогу землю, а також громадам нацменшин.

Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко визнав, що рано чи пізно владі доведеться переходити до адміністративних методів об’єднання громад у рамках адміністративно-територіальної реформи.

Читайте такожМінагрополітики підтримує президентський законопроект щодо передачі земель на місця Відповідну заяву віце-прем’єр зробив у інтерв’ю «Європейській правді». З ним погодився і другий учасник інтерв’ю – спецпосланець уряду Німеччини з питань децентралізації Георг Мільбрадт.

Мільбрадт навів приклад адмінреформи у колишній НДР – там людям дали певний час для добровільного об’єднання, оскільки хотіли, щоб реформа була сприйнята населенням. За його словами, якщо на адміністративній карті країни залишиться 5% чи 10% проблемних зон, то завершити реформу можна буде «одним махом». Але якщо "білих плям" на карті буде 50% – влада буде стикатися зі спротивом населення, і реформа не матиме успіху.

Він також визнав, що чимало європейських країн намагалися провести добровільне об’єднання, але згодом змінили підхід, і з певного етапу законодавчо примушували громади об’єднуватися.

«Це правильно, бо в перспективі у вас не може "двох класів" громад, тобто і тих, які існують на основі старого права, і тих, для яких законодавство змінилося. Отже, на перехідному періоді суто добровільний підхід можливий, але колись ви маєте створити нову карту України», - вказав він.

Віце-прем’єр Геннадій Зубко, відповідаючи на питання журналіста, визнав, що проводити "адміністративне" об'єднання громад колись доведеться. У зв’язку з цим він підкреслив, що уряд третій рік поспіль робить усе, щоб спростити процес добровільного об’єднання.

«Але коли ми будемо відчувати, що процес гальмується чи то через вплив політичних груп, чи то через відсутність лідера, який взяв би на себе процес об’єднання, чи то просто через небажання місцевого лідера йти на об’єднання - коли ми побачимо, що проблема в цьому, то будемо переходити до адміністративного рішення», - підсумував він.

За словами Зубка, особлива увага у цьому контексті буде приділятись громадам Київщини (що тримаються за високу вартість землі), а також громадам нацменшин на Закарпатті та Бесарабії.

Нагадаємо, у серпні минулого року Геннадій Зубко заявив, що Україна з 2019-го року буде адміністративно делегувати повноваження громадам.

Він зауважив, що нині в об’єднанні дотримується принцип добровільності.

За словами віце-прем`єра, чиновники у багатьох випадках не хочуть брати на себе додаткову відповідальність і гальмують процес об’єднання.