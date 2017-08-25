Україна з 2019-го року адміністративно передаватиме повноваження громадам – віце-прем’єр

Україна з 2019-го року буде адміністративно делегувати повноваження громадам.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ з посиланням на віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка.

«2018 рік буде визначальним у процесі об’єднання громад. Наступного року визначимо адміністративні центри, а за рік будемо приймати адміністративне рішення. Ми наближаємося до обов’язкового делегування громадам повноважень», - цитує Зубка прес-служба.

Він зауважив, що нині в об’єднанні дотримується принцип добровільності.

«Цього року додатково ухвалимо рішення щодо добровільного об’єднання громад до обласних центрів і міст обласного значення. Маючи до кінця року 665 об'єднаних територіальних громад (ОТГ), забезпечимо загалом близько 40% покриття території. Ближче до кінця року будемо визначатися із адміністративними центрами майбутніх громад», - зазначив Зубко.

За його словами, чиновники у багатьох випадках не хочуть брати на себе додаткову відповідальність і гальмують процес об’єднання.

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«Наприклад, Запоріжжя, Хмельницький і Полтава відмовляються брати на себе повноваження ДАБІ. Цим вони шкодять інвестиційному клімату на своїх територіях, обрізають шляхи до інвестиції, які остерігаються корупційних ризиків», - підкреслив Зубко.

Він зазначив, що повноваження щодо ухвалення рішень про обов’язкове об’єднання громад буде залишено на рівні обласних рад.

«Там затверджували перспективні плани. Вони краще розуміють ситуацію і те, як її вирішити в інтересах громад. А Кабінет міністрів зробить усе, аби органи управління ОТГ ефективно виконували повноваження перед людьми», - сказав він.

На його думку, процес об’єднання громад в Україні може бути завершено у п’ятирічний період.

«Це буде мегашвидкість. Адже Польща йшла до цього 12 років, Швеція – 20. Хоча я допускаю, що процес об’єднання триватиме і після формування повної карти ОТГ», - підкреслив Зубко.

Як повідомляв УНІАН, доходи місцевих бюджетів завдяки реформі децентралізації в першому півріччі 2017 року зросли на 34% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 87 млрд грн. Доходи місцевих бюджетів 366 ОТГ за звітний період зросли майже удвічі і становили 3,9 млрд грн. У 2016 році доходи місцевих бюджетів зросли на 44% порівняно з 2015 роком - до 144 млрд грн. При цьому власні доходи бюджетів 159 ОТГ за 2016 рік зросли більш ніж утричі порівняно з 2015 роком - до 3,3 млрд грн.