Ющенко просить український народ не розчаровуватися

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає український народ не розчаровуватися і обіцяє продовження реформ. Про це глава держави сказав у своїй промові з нагоди Дня свободи.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що він звертається до кожного громадянина на Заході, Сході, Півночі і Півдні країни. “Я знаю, що вас болить, і я не боюся сказати про це. Багато з вас – розчаровані. Розчарування веде до апатії, зневіри, а в декого викликає злість. Ви переживаєте, що втрачається надія, що політики марнують перемогу людей. І ви хочете відновлення віри”, - сказав він .

Оцінюючи зміни двох останніх років, В.ЮЩЕНКО наголосив, що став Президентом за загальної волі українців. “Перед початком своєї роботи я ініціював діалог з головними політичними силами, щоб досягти єдності у баченні реформ, у тому числі – політичної. Я зробив це свідомо. Бо не хотів допустити найменшої можливості кровопролиття”, - зазначив він.

“Я вважав і продовжую так думати – нашій країні потрібні дві речі: ефективна демократична влада і надійна засторога проти авторитаризму”, - підкреслив Президент.

На його переконання, влада повинна змінюватися. “Демократія дає шанс кожному. Політики мають домовлятись. Якщо це не роблять одні, то зроблять інші. І якщо опозиція, яка прийшла до влади, не вчиться на своїх помилках, вона неминуче знову стане опозицією” , - зазначив глава держави.

Він наголосив, що “незмінними і непорушними є лише демократичні правила. Я не відступив і не відступлю від них. І зроблю так, що від них не відступить жодна наступна влада. Я маю порядок денний і бачення того, що потрібно Україні. Мої принципи – справедливість і закон”.

В.ЮЩЕНКО висловив готовність продовжити наведення порядку у державі, і з цією метою він ініціює продовження конституційної реформи. За його словами, вона поставить крапку у конфлікті повноважень і зробить демократичний вибір громадян незворотнім. ”Нам потрібна Конституція свобод, які реально виконуються. І якщо конституційний діалог політиків зайде в глухий кут, я дам можливість людям сказати своє слово”, - зазначив Президент.

“Що б це не коштувало, я доведу до кінця справу судової та правоохоронної реформи. Це – ключ до вашої особистої захищеності і безпеки”, - запевнив глава держави.

“Ми вчимося користуватися громадянськими правами і політичними свободами, але маємо серйозні проблеми з дотриманням соціальних та індивідуальних прав громадян. Я добре знаю про це. Знаю про те, про що переживає кожен з вас. Ріст цін. Небезпека економічної стагнації і спаду. Проблеми житла. Проблеми освіти. Корупція – на всіх рівнях”, - констатував В.ЮЩЕНКО.

Він пообіцяв, що через свої конституційні повноваження, через механізми Ради національної безпеки та оборони, через відкритий діалог з парламентом та урядом він використає усю політичну волю, щоб зберегти економічне зростання країни і забезпечити для громадян справедливі умови життя.

“Я продовжу публічний діалог політиків з ключових проблем країни, серед яких найважливіше – виховання національного достоїнства. Для того, щоб поставити крапку над минулим. Як і вам, мені набридла метушня політиків навколо штучних проблем. Ми повинні почати жити сучасним і майбутнім”, - підкреслив він, додавши, що головний критерій для влади – це оцінка громадян і їхні потреби.