Ющенко закликає до об’єднання всіх соратників, зокрема й Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає до об’єднання своїх соратників, в тому числі й лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО. Про це глава держави сказав у своїй промові з нагоди Дня свободи.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що у своїх діях він опирається на підтримку нової управлінської і політичної команди, команди професіоналів, не загублених в амбіції і корисливості.

“Я буду вітати об’єднання національних і демократичних сил країни. І – якщо така реальність постане – підтримаю нову політичну силу, яка збереже і розвине наші традиції”, - сказав він.

Даючи високу оцінку діям урядів Юлії ТИМОШЕНКО і Юрія ЄХАНУРОВА, Президент підкреслив, що “як політичних соратників і однодумців я розглядаю керівників обох помаранчевих урядів і кожного, хто працював для країни і для людей”.