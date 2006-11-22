Гринів: не варто створювати нові політичні проекти

Член партії “Реформи і Порядок” Ігор ГРИНІВ вважає, що провідні політичні сили мають домовлятися про співпрацю, а не створювати нові партії.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН, коментуючи вчорашні слова Президента України про об’єднання демократичних сил.

За його словами, ПРП вважає, що ніяких нових проектів створювати не потрібно.

Водночас І.ГРИНІВ наголосив, що консолідація демократичних сил необхідна. “Потрібно сісти за стіл ключовим політичним фігурам, які насправді визначають сьогодні політичну структуру – домовитись, що більше не допустять помилок і сваритись вже більше не будуть”, - підкреслив він, додавши, що інші дуже швидко “побіжать за ними”.

Як повідомляв УНІАН, учора в інтерв’ю трьом українським телеканалам Президент України Віктор ЮЩЕНКО сказав, що виступає за консолідацію демократичних сил на базі нового політичного проекту.