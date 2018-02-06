Конфлікт на Донбасі навряд чи буде припинений без миротворців - Геращенко

Геращенко зазначила, що Путіну не потрібен Донбас чи Крим. "Його антиукраїнська політика - створення пострадянської імперії, нью-імперії", - повідомила вона.

Для відновлення миру на Донбасі потрібна міжнародна миротворча місія, вважає представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

Про це вона сказала в інтерв'ю парламентській газеті "Голос України". На думку Геращенко, Володимиру Путіну потрібні не Донбас чи Крим, а створення пострадянської "нью-імперії".

"Путін не збирається йти з Донбасу найближчим часом. Його мета - замороження конфлікту, і він буде використовувати цю тему для подальшої дестабілізації ситуації в Україні.. Путін буде колотити ситуацію в Україні до виборів - і парламентських, і президентських, і, власне, тому на важливий перший план виходить тема миротворчої місії на Донбасі", - заявила вона.

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Геращенко вважає, що місія повинна мати мандат тимчасової адміністрації, по суті- примус до миру на окупованих територіях.

"Поки на це немає згоди РФ, але на переговорний процес щодо миротворчої місії можуть вплинути санкції. США проти Росії. Україна хоче миру, ми зацікавлені у світі на Донбасі, тому повинні використовувати всі важелі і далі тиснути на РФ, щоб у повному обсязі виконати Мінські угоди. Але без миротворчої місії повернути мир на Донбас буде дуже важко", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко не виключає, що миротворча місія ООН на Донбасі може бути розгорнута в 2018 році.