Поїздка чеського депутата до Криму виявилась фейком (фото)

Доубрава попередніми роками вже відвідував Крим незаконним чином, без згоди влади України.

Повідомлення чеських засобів інформації про нібито поїздку депутата Сенату (верхньої палати парламенту) Ярослава Доубрави до окупованого Криму виявилися неправдивими.

Фотографії сенатора в оточенні російських військових, які оприлюднив днями у фейсбуці антиєвропейський і проросійський активіст Жарко Йованович із підписом "Візит до Криму (смайлик)", виявилися зробленими у Волгограді в Росії, передає "Радіо Свобода".

Там група чеських діячів, серед них і Доубрава, брала участь у святкуванні на початку лютого річниці закінчення Сталінградської битви 1942–43 років.

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За повідомленням Радіо Свобода, днями делегація чеських політиків, у складі якої був чеський сенатор Ярослав Доубрава, повернулася з анексованого Криму.

Речниця чеського Сенату Ева Давідова повідомила, що Доубрава їздив до анексованого Росією Криму за власною "приватною ініціативою".

За повідомленнями чеських ЗМІ, члени чеської делегації провели в Криму зустрічі з російськими військовими, зокрема, фотографувалися з ними, тримаючи в руках прапор Росії. До складу делегації входили також депутат парламенту Чехії Зденєк Ондрачек, заступник голови комуністичної партії Чехії Йозеф Скала, голова Чеського союзу бійців за свободу Ярослав Водічка, активістка Єлена Вічанова, публіцист Жарко Йовановіч.

Речниця Сенату наголосила, хоча інформація про цю поїздку "може бути для декого, наприклад, і для сенаторів, тривожною, канцелярія Сенату не отримала ані жодної інформації, ані прохання від сенатора Доубрави про те, щоб цей візит став офіційним відрядженням Сенату чи цього сенатора".

"Тобто ми не були ні перед тим, ні після того поінформовані про цю подію. Через те вважаємо цю поїздку його приватною ініціативою чи дією, про яку на цій підставі не можемо говорити чи будь-як коментувати", – заявила Давідова.

Як повідомляється, це не перша поїздка Доубрави до окупованого Росією Криму. Україна заборонила йому в’їзд після того, як у листопаді 2014 року він зіграв роль "іноземного спостерігача" в окупованому Луганську на псевдовиборах.