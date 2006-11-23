Учасники мітингу біля Київради перекрили рух Хрещатиком

Учасники мітингу, які зібралися зараз біля будівлі Київради, протестуючи проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, перекрили рух транспорту по Хрещатику.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз вся площа перед мерією заповнена народом, тобто вони зайняли весь простір від ЦУМу до магазину «Фарфор-фаянс» з урахуванням проїжджої частини.

Міліціонери поки що не можуть визначити кількість людей, але демократичні сили, які організували цей мітинг, обіцяли вивести на вулицю близько 10 тис. киян.

Очікується, що на мітингу перед киянами виступлять народні депутати України, депутати Київради від БЮТ, «Нашої України» та блоку Віталія Кличка. Згідно з офіційним повідомленням, до мітингувальників також приєднаються депутати фракції Народного блоку Литвина в Київраді.

Вздовж Хрещатика розставлені агітаційні намети від БЮТ, «Нашої України», Блоку В.Кличка, в яких роздають матеріали, де міститься вимога до столичної влади проводити прозору політику в Києві, необхідність обґрунтованого підняття тарифів тощо.

Учасники мітингу тримають у руках прапори, а також плакати з вимогою перегляду тарифів, які мають бути впроваджені з 1 грудня за розпорядженням міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Колони мітингуючих на цей момент продовжують підходити до будинку столичної мерії. Підтримати учасників мітингу прийшла і баба Параска.