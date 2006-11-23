Тарасюк і Костенко хочуть стати одним ядром

Народний Рух України та Українська народна партія мають намір створити конфедерацію, яка б об’єднувала всі партії правоцентристського спрямування.

Про це УНІАН повідомив голова НРУ, міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК.

«Ми зустрічаємось з керівництвом УНП, обговорюємо ці теми і дійшли висновку в якості початкового завдання - створення конфедерації, яка б об’єднувала усі партії правоцентристського спрямування», - сказав Б.ТАРАСЮК.

При цьому він зазначив, що, «звичайно, ядром цієї конфедерації мають бути лише дві партії – Народний Рух України і Українська народна партія». Він також зазначив, що мета об’єднання НРУ і УНП ніколи не зникала з порядку денного і відповідає прагненням членів обох партій.

За словами Б.ТАРАСЮКА, він перейняв цю тему вже у спадок. Він зазначив, що проблема полягає у різних підходах до процесу об’єднання.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з міністром закордонних справ, головою НРУ Б.ТАРАСЮКОМ і головою УНП Юрієм КОСТЕНКОМ шляхи об`єднання патріотично-демократичних сил України правого спрямування, зокрема можливого злиття УНП та НРУ. Зустріч відбулася на прохання лідерів двох партій.