Курочкіна залишили за гратами

Голосіївський районний суд Києва сьогодні вранці обрав міру запобіжного заходу для російського бізнесмена Максима Курочкіна - утримання під вартою

Відповідну постанову оголосив голова суду Василь УСЕНКО, який вів судове засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання мало відбутися об 11.00, проте з невідомих причин розгляд справи розпочався о 9.15 і проходив у закритому режимі.

Як зазначив в інтерв`ю журналістам після завершення судового процесу адвокат М.КУРОЧКІНА Василь ДІДЕНКО, захист просив, щоб для М.КУРОЧКІНА було обрано міру запобіжного заходу, не пов’язану з позбавленням волі, втім, суд ухвалив інше рішення.

Таким чином, М.КУРОЧКІН перебуватиме у Києві в слідчому ізоляторі №13 два місяці. За словами В.ДІДЕНКА, суд вважає, що М.КУРОЧКІН, перебуваючи на волі, може переховуватися від слідства, оскільки він тривалий час не з’являвся за викликами правоохоронних органів України.

Адвокат також повідомив, що 20 листопада, тобто в день прибуття М.КУРОЧКІНА в Україну, йому було висунуте обвинувачення за ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб. Карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років).