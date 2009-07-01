Колишній посол США в Україні Вільям МІЛЛЕР зазначає, що США хвилює внутрішня ситуація в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю “Главреду”.

“Я не думаю, що політика щодо України вже сформована. Питання, яке дійсно хвилює і вирішення якого залежить від України – це внутрішня ситуація у вашій країні”,- сказав він.

За словами посла, Україна має багато проблем з корупцією і багато втрачених можливостей. “Ваші лідери, які мають бути найкращим відображенням українського суспільства, натомість борються одне з одним”, - додав В.МІЛЛЕР.

Водночас він запевнив, що США допоможуть Україні пройти через труднощі. «Немає бути сумніву в тому, що нова адміністрація підтримуватиме незалежність України»,- сказав В.МІЛЛЕР.

Він також повідомив, що підтримував ідею щодо візиту в Україну в липні Президента США Барака ОБАМИ.

На запитання, чи є В.МІЛЛЕР не дуже задоволений тим, що віце-президент США Джо БАЙДЕН, а не Б.ОБАМА приїде до Києва, екс-посол відповів: “Я вважаю, що він має поїхати та очолити двосторонню комісію з українським Президентом чи прем`єром, як було за часів КУЧМИ (Комісія Кучма-Гор)”.

В.МІЛЛЕР уточнив, що це буде робочий візит Дж.БАЙДЕНА.

Відповідаючи на запитання, чи не буде Україна маргіналізована новою адміністрацією США, як вважають деякі експерти, В.МІЛЛЕР сказав: “Ні. Звичайно, ні. Україна не може бути маргіналізована тому, що це одна з найбільших країн в Європі після Росії з величезним населенням, дуже важливим стратегічним розташуванням”, - сказав він.

В.МІЛЛЕР також висловив сподівання, що народ України обере Президента, який приведе до влади нове покоління.