Позачергове засідання Київради не відбулося

Позачергове пленерне засідання Київської міської ради не відбулося у зв’язку з тим, що у сесійній залі зареєструвалось лише шість депутатів, а для проведення засідання, згідно із регламентом, необхідно мінімум 61 депутат.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання оголошено таким, що не відбулося

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запропонував присутнім у залі (а там, незважаючи на реєстрацію шести депутатів, перебувало близько 40 осіб) поспілкуватися на теми, які їх цікавлять, але підкреслив, що не хоче чути політичних заяв.

Бажаючих виступити не знайшлося, тому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ завершив засідання. Він нагадав, що сьогодні мали розглядатися два питання: висловлення недовіри секретарю Київради Олесю ДОВГОМУ і щодо тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомляв УНІАН, позачергове засідання Київради ініціювали депутати міжфракційного об’єднання “Демократичний Київ”, до якого увійшли представники БЮТ, “Нашої України”, Блоку Віталія Кличка та ряд позафракційних депутатів.