Партія регіонів заблокувала ВР

Фракція Партії регіонів заблокувала трибуну та президію парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, за президією висить лозунг «Литвин! Міністри почекають, спочатку допоможіть людям!». На трибуні президії - лозунг «Алкоголіків і націоналістів у відставку!». Також у залі є лозунг «Партія регіонів захистить соціальні гарантії людей». Вхід в президію заблокований кріслами. У кріслі голови ВРУ розмістився народний депутат України Олексій ЖУРАВКО (фракція ПР).