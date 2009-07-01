Партія регіонів заблокувала ВР
09:59, 01 липня 2009Політика
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У кріслі Литвина - Журавко
Фракція Партії регіонів заблокувала трибуну та президію парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, за президією висить лозунг «Литвин! Міністри почекають, спочатку допоможіть людям!». На трибуні президії - лозунг «Алкоголіків і націоналістів у відставку!». Також у залі є лозунг «Партія регіонів захистить соціальні гарантії людей». Вхід в президію заблокований кріслами. У кріслі голови ВРУ розмістився народний депутат України Олексій ЖУРАВКО (фракція ПР).
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