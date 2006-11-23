Чому Янукович не прийшов на прийом в Маріїнський палац

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ не прийшов учора на прийом у Маріїнський палац з нагоди Дня Свободи, оскільки вважає, що це було свято учасників Помаранчевої революції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Це було свято учасників Помаранчевої революції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що на прийом до Президента України не були запрошені голови парламентських комітетів і багато членів уряду. «Якби йшлося мова про національне свято, то там мали б бути всі політичні сили», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що це було необхідно, щоб свято свободи не виглядало як свято перемоги якоїсь політичної команди, а виглядало як свято перемоги демократії.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО влаштовував у Маріїнському палаці прийом з нагоди Дня Свободи.

Участь у прийомі взяли голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, деякі члени уряду, зокрема, міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК, міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, народні депутати, здебільшого з фракції «Наша Україна”, і кілька депутатів з фракції БЮТ, представники судової гілки влади, голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ, відомі політики, культурні та релігійні діячі. Також лідери деяких позапарламентських політичних сил – голова партії “Реформи і порядок” Віктор ПИНЗЕНИК, лідер фракції Київради Віталій КЛИЧКО та інші.

В.ЯНУКОВИЧ на прийомі не з`явився.