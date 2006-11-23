СБУ презентує розсекречені архівні документи про Голодомор в Україні

11:50, 23 листопада 2006
Політика
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24 листопада о 10.00 в “Українському домі” відкриється виставка архівних документів Служби безпеки України про Голодомор 1932-1933 років “Розсекречена пам’ять”.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, виставка презентує розсекречені Службою безпеки України архівні документи радянських органів державної безпеки, у яких розповідається про Голодомор 1932-1933 років в Україні, загальним обсягом близько 5 тисяч аркушів.

На виставці будуть представлені накази і директиви Державного політичного управління УСРР, документи таємного діловодства та оперативно-статистичної звітності про репресії на селі, архівні кримінальні справи жертв каральної політики комуністичного режиму, свідчення очевидців, матеріали перлюстрації чекістами листів селян, червоноармійців, представників інших верств населення України.

 

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