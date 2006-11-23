Янукович не підтримав донецьких

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не підтримує ідею створення Донецької республіки. Про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прем’єра, “цей рух, він не буде підтриманий в будь-якій частині нашої держави, я в цьому впевнений”.

Як повідомляли ЗМІ, 22 листопада в День свободи в Донецьку збирали підписи за створення окремої Донецької республіки. Збір підписів ініційований активістами громадської організації “Донецька республіка”.