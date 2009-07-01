Тимошенко упевнена, що сьогодні в уряді буде поповнення

Усі кадрові питання будуть голосуватися коаліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила в інтерв’ю журналістам прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, є певні кадрові пропозиції від фракції Партії регіонів - щодо звільнення окремих міністрів. «Вони мають право поставити це питання, але я переконана, що під них не буде голосів», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що у коаліції є необхідна кількість голосів депутатів для того, щоб «затвердити нових міністрів». При цьому Ю.ТИМОШЕНКО додала, що для цього необхідно, щоб не було блокування роботи парламенту.

Говорячи про можливу відставку міністра вугільної промисловості Віктора ПОЛТАВЦЯ, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що він сам подав заяву про відставку за станом здоров’я. Вона підкреслила, що «уряд не має ніяких претензій до міністра вугільної промисловості, оскільки робота міністра є успішною, результативною, ефективною».