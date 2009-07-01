Тимошенко і Янукович дійшли компромісу

Верховна Рада створила робочу групу з підготовки до другого читання законопроекту про внесення змін до держбюджету на 2009 рік щодо розміру прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 408 народних депутатів із 443 зареєстрованих у сесійній залі.

Співголовами даної робочої групи обрані народні депутати Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів), Олег ЛЯШКО (фракція БЮТ) та міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

Крім того, до складу робочої групи увійшли члени комітету ВР з питань бюджету – Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА, Валерій БОРИСОВ, Олександр ПЕКЛУШЕНКО та Василь ШПАК.

Крім того, включені представники Кабінету міністрів: міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА, голова правління Пенсійного фонду Олексій ЗАРУДНИЙ, заступники міністра фінансів Володимир МАТВІЙЧУК та Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ, а також по одному представнику від кожної фракції.

Раніше парламент відмовився ухвалити в другому читанні і в цілому проект закону про внесення змін до держбюджету на 2009 рік, що стосувався розмірів прожиткового мінімуму та заробітної плати, внесений членом фракції Партії регіонів Михайлом ПАПІЄВИМ. Ухвалення цього документа підтримали лише 212 народних депутатів з 406.

Законопроектом передбачалося, що з 1 липня прожитковий мінімум становитиме 808 грн., а з 1 жовтня – 848 грн.

При цьому пропонувалося з 1 липня встановити мінімальну заробітну плату на рівні 825 грн., з 1 жовтня – 864 грн., з 1 грудня - 900 грн.