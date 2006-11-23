Учасники мітингу біля Київради оголосили безстрокову акцію протесту

Учасники мітингу проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві оголосили безстрокову акцію протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на мітингу депутат Київради Володимир БОНДАРЕНКО.

За словами В.БОНДАРЕНКА, навпроти Київської мерії буде встановлено наметове містечко, і воно стоятиме доти, доки не буде скасовано рішення про підвищення комунальних тарифів у столиці.

Після цього В.БОНДАРЕНКО оголосив про закінчення мітингу.

Зараз частина учасників акції розійшлася, звільнено проїжджу частину Хрещатика, однак близько 1,5 тисячі осіб залишаються під будівлею мерії і скандують: «Геть Черновецького!» та «Ганьба!».

Як повідомляв УНІАН, у мітингу брали участь близько 5 тисяч осіб, переважно прихильники блоку «Наша Україна», БЮТ та Блоку Віталія Кличка. Також серед мітингувальників були люди з прапорами партії «Єдність», “Форуму порятунку Києва” та інших організацій.