Учасники мітингу біля Київради оголосили безстрокову акцію протесту
З`явиться наметове містечко
Учасники мітингу проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві оголосили безстрокову акцію протесту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на мітингу депутат Київради Володимир БОНДАРЕНКО.
За словами В.БОНДАРЕНКА, навпроти Київської мерії буде встановлено наметове містечко, і воно стоятиме доти, доки не буде скасовано рішення про підвищення комунальних тарифів у столиці.
Після цього В.БОНДАРЕНКО оголосив про закінчення мітингу.
Зараз частина учасників акції розійшлася, звільнено проїжджу частину Хрещатика, однак близько 1,5 тисячі осіб залишаються під будівлею мерії і скандують: «Геть Черновецького!» та «Ганьба!».
Як повідомляв УНІАН, у мітингу брали участь близько 5 тисяч осіб, переважно прихильники блоку «Наша Україна», БЮТ та Блоку Віталія Кличка. Також серед мітингувальників були люди з прапорами партії «Єдність», “Форуму порятунку Києва” та інших організацій.