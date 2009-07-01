Тимошенко має оптимістичні цифри

Сьогодні на засіданні уряду будуть розглянуті антикризові заходи в агропромисловому комплексі, космічній та авіаційній галузях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в інтерв’ю журналістам прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, «сьогодні підбиваються підсумки виконання бюджету». «Маю оптимістичні на сьогоднішній день цифри, які свідчать про те, що уряд і далі продовжує тримати всі баланси», - додала прем’єр.