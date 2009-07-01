Верховна Рада досі не поновила роботу

У Верховній Раді України досі не поновлено пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати мали поновити свою роботу о 13.05, після проведення Погоджувальної ради щодо кадрових питань.

Але станом на 14.14 пленарне засідання так і не розпочалося.

Народні депутати від Партії регіонів продовжують блокувати трибуну і президію парламенту.

При цьому депутати з інших фракцій не залишають сесійну залу.