Верховна Рада досі не поновила роботу
14:14, 01 липня 2009Політика
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Регіони продовжують "блокаду"
У Верховній Раді України досі не поновлено пленарне засідання.
Як передає кореспондент УНІАН, депутати мали поновити свою роботу о 13.05, після проведення Погоджувальної ради щодо кадрових питань.
Але станом на 14.14 пленарне засідання так і не розпочалося.
Народні депутати від Партії регіонів продовжують блокувати трибуну і президію парламенту.
При цьому депутати з інших фракцій не залишають сесійну залу.
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