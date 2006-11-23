Ющенко заговорив грузинською

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на єдності грузинського і українського народів та виступає за активізацію співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав, виступаючи на урочистостях у грузинському парламенті з нагоди третьої річниці Революції троянд.

Президент України розпочав свою промову грузинською мовою, привітавши грузинський народ з річницею революції.

«Ми разом були, є і будемо, між нами існує відчуття братерства, яке народжене століттями», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, додавши, що взаємна симпатія переросла у взаємну залежність – «у найблагороднішу взаємозалежність в світі».

Президент України підкреслив, що радий бути сьогодні серед грузинів – «рівно три роки тому ваш народ сказав: ми будемо вільними, ми хочемо вільно і самостійно вирішувати своє життя і свою долю”. “Це виняткова відповідальність. Вона близька моєму серцю», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що Революція троянд, Помаранчева революція, перемога справедливості в Центральній і Східній Європі - це незупинний процес демократій, який охоплює всі простори, де панує жива думка і живе почуття.

Він підкреслив, що в цьому просторі Україна і Грузія поруч. В.ЮЩЕНКО при цьому відзначив велику роль створеної на базі ГУАМ Організації за демократію та економічний розвиток.

Він також підкреслив, що реальна свобода народів лежить через реальні реформи. Він коротко розповів, що для цього робиться в Україні, зокрема щодо об’єднання країни.

Також в ході виступу В.ЮЩЕНКО висловив підтримку діям Грузії на шляху до ЄС і НАТО. Також Президент відзначив необхідність подальшого розвитку відносин між двома країнами, а також на багатосторонньому рівні. Особливу увагу він приділив будівництву трубопроводів, підкресливши, що ці проекти повинні сприяти розвитку двосторонніх відносин, а також багатосторонніх у рамках ГУАМ.