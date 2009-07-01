Верховна Рада не домовилася щодо кадрових питань

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, перед закриттям планерного засідання голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зауважив, що під час Погоджувальної ради не було ухвалено жодного рішення щодо процедури розгляду у сесійній залі кадрових питань.

Зокрема, за його словами, обговорювалися три варіанти. Перший варіант полягав у необхідності розгляду всіх кадрових пропозицій з обговоренням щодо кожної конкретної кандидатури.

Другий варіант, за словами В.ЛИТВИНА, полягав у включенні до єдиного пакета усіх кадрових питань, які стосуються як звільнення, так і призначення, аби таке рішення підтримала конституційна більшість ВР.

Третій варіант, сказав голова парламенту, передбачав розгляд лише тих кадрових питань, по яких є вакансії і які стосуються виключно посад у Кабінеті міністрів.

В.ЛИТВИН наголосив, що по жодній з цих пропозицій не вдалося досягти згоди, тому консультації будуть продовжені.

Він також зауважив, що якщо буде відповідна пропозиція, то цього тижня парламент може провести ще одне позачергове засідання.

При цьому В.ЛИТВИН додав, що якщо така ініціатива буде відсутня, то депутати зберуться лише у понеділок, 6 липня, для проведення Погоджувальної ради і для проведення наступного тижня чергових пленарних засідань.